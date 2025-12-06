La famosa catena italiana di supermercati MD lancia una grande offerta. Mangia a lume di candela, circondato dai tuoi cari, senza spendere una fortuna.

Il periodo natalizio è quello migliore per sfruttare grandi offerte e se la spesa per il cenone sarà sicuramente ingente, anche se dipende molto da quanti invitati avete a tavola e quanto sono delle buone forchette, quantomeno per regali, festoni e decorazioni è importante cercare di sfruttare ogni singola offerta. Bello festeggiare si, ma senza svenarsi del tutto svuotando il conto in banca.

Le grandi catene di supermercati come Lidl o come la nostra MD stanno usando questo periodo per vendere prodotti a tema a costi molto bassi, un modo per aumentare gli introiti in vista della pausa per le feste ma anche per rendere le vacanze natalizie degli italiani magiche e divertenti. Per esempio, avete già immaginato come sarà la tavolata di Natale e quali decorazioni metterci?

Nel caso non abbiate ancora preso in considerazione questo problemino, vi diamo noi uno spunto, grazie ad MD e con un prodotto che renderà più bella la tavolata durante le feste. Fatta la tradizionale spesa – e ci sono offerte interessanti anche qui – bisognerà decorarla e cosa c’è di meglio di queste simpatiche aggiunte alla tovaglia natalizia e alle posate in argento?

Spesa da urlo ad MD per le feste

MD sta lanciando varie promozioni sia su prodotti alimentari, sia su decorazioni e oggetti per rendere la casa più vivace in periodo natalizio. Tra gli alimenti perfetti per il cenone, troviamo il salmone, in offerta a soli 6,49 €, il parmigiano che sta bene con tutto a 18,99 € al kg e le arance con cui si possono fare ottime spremute per la mattina, così da arrivare energici e carichi di vitamina C alla cena con i parenti, il tutto a 1,19 €.

Una volta cucinato il cenone però, è ora di decorare la tavola e perché non profumarla con le simpatiche candele colorate di MD? Vendute a 2 € cumulabili ad una spesa minima di 25 €, le candele profumate sono disponibili in quattro colori, arancio, viola, blu e rosso, rispettivamente al sapore di mandarino e menta, lavanda, vaniglia e agrumi o mela e cannella. Una simpatica ed economica aggiunta, quindi, alla tavola imbandita.

Ovviamente il nostro consiglio è di scegliere una candela che piaccia a tutti gli ospiti, una fragranza che riesca nel difficile compito di mettere d’accordo tutti gli amici e parenti invitati, dopo tutto, il Natale è un momento di pace e svago, non vorrete passarlo a lamentarvi per un profumo che non vi piace, giusto? L’offerta è valida a partire da questa settimana, approfittarne è d’obbligo!