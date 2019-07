Maxi Concorso Regione Campania: domanda, calendario e date

E’ quasi tutto pronto per il maxi concorso della Regione Campania che assegnerà 2000 posti di lavoro a tempo indeterminato.

Una grande opportunità per i giovani che sono alla ricerca di un’occupazione in particolare in questo periodo storico di grande difficoltà.

Sono ricercate diverse figure che lavoreranno in regione o nei vari enti comunali che hanno manifestato il proprio interesse.

Il maxi concorso Regione Campania sarà aperto sia a laureati che diplomati, in base alla figura di riferimento cambieranno i requisiti.

Il bando prevede 8 profili per i diplomati e 8 profili per i laureati. Per quanto riguarda i laureati, le lauree più utili saranno quelle tecniche ( Ingegneria, Architettura e Informatica); giuridico-economiche (come Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia); socio-pedagogici (come Scienze della Formazione Primaria, Scienze dell’Educazione, Scienze della Comunicazione); titoli umanistici (come Lettere e Beni Culturali).

La procedura concorsuale si svolgerà di due momenti: una fase preselettiva incentrata su tematiche di logica e argomenti trasversali alla totalità dei profili messi a concorso, e una fase selettiva con prove scritte consistenti in quesiti a risposta multipla/sintetica riguardanti materie specifiche dei vari profili professionali ed eventuale accertamento delle conoscenze linguistiche e informatiche.

Per leggere i bandi e per prendere visione di tutti di dettagli legati al maxi concorso Regione Campania vi consigliamo di visitare il sito ufficiale.