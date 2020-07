Chi è Maurisa Laurito: eta, marito, figli, carriera, vita privata e curiosità

Nella seconda metà degli anni Settanta Marisa Laurito arriva l’esordio al cinema nel 1974 partecipa a “Gegè Bellavita”, in “L’Italia s’è rotta” e in “Perdutamente tuo mi firmo Macaluso Carmelo fu Giuseppe”.

Grazie a queste partecipazioni si è fatta conoscere dal grande pubblico. La seconda svolta arriva a metà degli anni ’80 quando decide di provare l’esperienza in televisione.

Accanto a Renzo Arbore partecipa alla trasmissione tv “Quelli della notte“, e poco dopo affianca Raffaella Carrà in “Buonasera Raffaella”, show di prima serata.

Grazie a queste collaborazioni si fa amare dal grande pubblico anche del piccolo schermo.

A fine anni ’80 è una delle protagoniste di Domenica In. Nel 1990 lavora con Pippo Baudo.

Torna su Rai 1 nel 1992 con “Serata d’onore”, varietà in dodici puntate in prima serata che intende celebrare grandi personaggi dello spettacolo.

Passa a Fininvest per condurre, insieme a Ezio Greggio, “Paperissima”, ma i risultati di ascolto sono inferiori rispetto alle edizioni precedenti.

Decide l’anno successivo di tornare in Rai per condurre “Pomeriggio in famiglia”, varietà della domenica pomeriggio di Raidue diretto da Michele Guardì e presentato da Alessandro Cecchi Paone e Paola Perego.

Nell’estate del 2001 su Raiuno presenta il quiz “Piazza la domanda”, mentre nel 2005 torna a collaborare con Renzo Arbore in Speciale per me – Meno siamo meglio stiamo