Ci sono pomeriggi in cui la spiaggia si trasforma in un foglio bianco dove l’immaginazione dei più piccoli può prendere forma, guidata dalle mani di chi quelle storie le disegna per mestiere. Sabato 18 luglio, a partire dalle ore 16:30, il litorale di Pontecagnano Faiano diventerà lo scenario di un appuntamento unico nel suo genere: il Ke’e Beach ospiterà infatti un laboratorio creativo gratuito guidato da Michela Frare, disegnatrice ufficiale Disney in arrivo direttamente da Roma.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Mondadori di Salerno e il Ke’e Beach, e resa possibile anche grazie all’impegno di Giovanni Valitutto della rete Giunti, rappresenta un traguardo prestigioso per tutto il territorio. Salerno è stata infatti inserita nel ristretto gruppo delle sole cinquanta città italiane selezionate da Disney per ospitare questi appuntamenti speciali dedicati alle famiglie. Durante il pomeriggio, i piccoli partecipanti potranno imparare i segreti del disegno e dello storytelling, ricevendo libri, gadget esclusivi e un attestato ufficiale di partecipazione.

L’evento è stato accolto con grande entusiasmo dai vertici della struttura ospitante, che vedono in questa giornata il coronamento di un percorso legato all’accoglienza di qualità.

“Essere stati scelti come tappa di un tour nazionale così importante ci riempie di orgoglio”, dichiara Martina Iacovazzo, Partner & Communication Manager del Ke’e Beach. “Questo evento dimostra che la nostra spiaggia non è solo un luogo di svago, ma uno spazio aperto alla cultura e alla crescita dei più piccoli. Portare la magia della Disney a Pontecagnano significa regalare un’esperienza indimenticabile alle famiglie del territorio, offrendo ai bambini la possibilità di incontrare da vicino una vera artista e di coltivare le proprie passioni in un contesto sereno e stimolante”.

Il laboratorio si inserisce in una programmazione estiva che punta a coniugare l’intrattenimento con percorsi formativi e artistici di alto profilo.

“La nostra proposta artistica per l’estate ha da sempre l’obiettivo di emozionare e di proporre qualcosa di inedito”, spiega Marco Spina, direttore artistico del Ke’e Beach. “Con questo appuntamento uniamo il disegno, la narrazione e l’espressione artistica in una cornice suggestiva. Vedere un’illustratrice professionista all’opera e dare ai ragazzi gli strumenti per esprimere la loro creatività è il modo migliore per valorizzare il tempo libero e creare ricordi che resteranno nel tempo. Sarà un pomeriggio fatto di colori, tecnica e pura fantasia”.

Il laboratorio è completamente gratuito, ma per garantire a ogni bambino il giusto spazio e la massima attenzione da parte dell’illustratrice, i posti sono limitati. Le prenotazioni sono già aperte e possono essere effettuate contattando il numero 328 8474930 o attraverso i canali social ufficiali del Ke’e Beach.