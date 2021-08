E’ uno degli attori più conosciuti e amati del panorama teatrale e televisivo italiano, parliamo di Massimo Lopez.

Con la sua simpatia e il suo talento è riuscito a farsi amare e apprezzare da milioni di persone.

Chi è Massimo Lopez: età, figli, moglie, lavoro e vita privata

Massimo Lopez è nato ad Ascoli Piceno l’11 gennaio del 1952. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo li muove al Teatro Stabile di Genova.

Inizia a interpretare ruoli comici in Amleto in trattoria di Achille Campanile ed è protagonista in Non ci ha fatto effetto affatto, rivisitazione in chiave ironica di Romeo e Giulietta.

L’esordio nel mondo del teatro arriva nel 1975, in seguito ha partecipato a centinaia di spettacoli teatrali.

Conosciutissimo il suo connubio con Tullio Solenghi e Anna Marchesini. Porta la sua arte anche in televisione a partire dagli anni ’80.

Nel 1990 propone I promessi sposi, parodia del famosissimo romanzo di Alessandro Manzoni.

Successivamente allo scioglimento del Trio è stato protagonista e conduttore di diversi programmi televisivi Rai e Mediaset: Massimo Ascolto su Rai 2, Scherzi a parte su Canale 5 nel 1995 con Teo Teocoli e nel 1997 – con Lello Arena, I guastafeste su Canale 5.

Sempre nel 1996 conduce Viva Napoli con Mike Bongiorno, Buona Domenica su Canale 5, e Fantastica italiana su Rai 1 assieme a Mara Venier. Nel 1986, 1987, 1989 è stato ospite fisso del Festival di Sanremo con il Trio.