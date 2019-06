Franco Cordova è un ex calciatore che nella Roma, nella Lazio e anche in nazionale ed è anche conosciuto per essere l’ex marito di Marisa Laurito.

Marisa Laurito: chi è, età, carriera e vita privata dell’ex marito Franco Cordova

Franco Cordova è nato a Forlì, da un famiglia napoletana, il 21 giugno del 1944. L’esordio nel mondo del calcio arriva con la Salernitana in Serie C.

Arriva poi ‘esperienza in Catania in Serie A, dove gioca 10 partite. Passa all’Inter dove ha collezionato solo un match.

Nel 1966 passa al Brescia dove colleziona ben 26 presenza in una sola stagione senza segnare nemmeno un gol.

Di certo la sua parentesi più significativa è quella alla Roma che dura dal 1967 al 1976. Indossa la maglia giallorossa per ben 219 volte con 9 gol all’attivo, diventando anche capitano.

L’anno seguente passa ai rivali della Lazio per tre stagioni con 85 presenze e 5 gol. Chiude la carriera con l’Avellino. Ha avuto l’onore anche di giocare in nazionale per 2 volte.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha sposato Marisa Laurito.