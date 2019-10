Mario Cipollini famoso per essere stato un ciclista su strada, un velocista puro, ed ha gareggiato soprattutto tra gli anni Novanta e Duemila.

Mario Cipollini: chi è, età, moglie, figli e curiosità sul ciclista

Nato a Lucca il 22 marzo 1967, Cipollini è stato un professionista dal 1989 al 2005. E’ stato soprannominato “Re Leone” e “Super Mario” per la maestosità e la potenza dei suoi sprint e la caratteristica di portare spesso una folta chioma di capelli.

Ha vinto in carriera un campionato del mondo, una Milano-Sanremo, tre Gand-Wevelgem, un E3 Harelbeke, quarantadue tappe al Giro d’Italia (record), dodici al Tour de France (più una cronosquadre) e tre alla Vuelta a España, aggiudicandosi per tre volte anche la classifica a punti al Giro d’Italia.

Ai tre grandi giri vanta 57 vittorie, a pochi passi dal recordman Eddy Merckx 65: 42 al Giro, 12 al Tour e 3 alla Vuelta, rientrando dunque nel novero dei ciclisti che hanno vinto tappe in ciascuno dei tre Grandi Giri. Nel 1994 per una gravissima caduta è costretto a rinunciare a Giro d’Italia 1994 e Tour de France 1994[3], mentre nel 1996 è stato campione italiano in linea.

È suo il record di tappe vinte al Giro d’Italia: ben 42, tutte in volata, ottenute tra il 1989 e il 2003.

Ha ottenuto anche dodici vittorie di tappa al Tour de France, record per un italiano (ex aequo con Bartali), vestendo la maglia gialla sei volte (due giorni nel 1993 e quattro nel 1997) e tre alla Vuelta a España.

Il suo apice al Tour lo raggiunse nel 1999, quando trionfò in ben quattro tappe consecutive (Blois, Amiens, Maubeuge e Thionville), sfiorando il record assoluto del lussemburghese François Faber che nel 1909 arrivò a cinque. Il Tour gli riservò anche delle delusioni, come l’esclusione della sua squadra dall’elenco delle squadre partecipanti per le edizioni del 2001, 2002 e 2003.

Il 7 maggio 2005, a dieci giorni dall’inizio del Giro d’Italia, si è definitivamente ritirato dalle competizioni; si presenta però per un’ultima passerella a Reggio Calabria, dove partì l’edizione della corsa rosa di quell’anno. Nel 2006 è stato portatore della bandiera olimpica nel corso della Cerimonia di chiusura dei XX Giochi olimpici invernali di Torino.

Ha fatto un breve cameo nel film del 1999 di Giorgio Panariello Bagnomaria. Nel 2005 partecipa alla seconda edizione del programma di Rai 1 Ballando con le stelle. Dal 13 aprile 2015 prende parte come concorrente alla seconda edizione del programma Si può fare! con la conduzione di Carlo Conti su Rai 1.