Marina La Rosa: chi è, età, marito, figli, carriera e reality

Marina La Rosa è stata una delle grandi protagoniste della scorsa edizione dell’Isola dei famosi e ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello.

Chi è Marina La Rosa: età, marito, figli, carriera e reality



Marina La Rosa è nata il 21 gennaio 1977, ha raggiunto la notorietà, come detto, prendendo parte alla prima edizione del Grande Fratello.

Viene eliminata dal reality il 23 novembre 2000, 72 giorni dopo l’inizio della trasmissione, con l’83% dei voti a sfavore. Per la sua propensione alla seduzione all’interno della casa viene soprannominata “gattamorta”, soprattutto per le provocazioni attuate nei confronti di Pietro Taricone.

Uscita dalla casa, ha realizzato un calendario per la rivista Max composto da 12 scatti sexy.

Grazie alla partecipazione al reality si è fatta conoscere dal grande pubblico. La grande notorietà porta con sé anche tante serate e apparizioni televisive, che la fanno diventare un personaggio pubblico.

Nel 2002 interpreta un piccolo ruolo in alcune puntate della soap opera Beautiful. Nel 2003 partecipa ad alcune fiction tv, tra cui Carabinieri 2 e Un posto al sole, e alla produzione sudamericana Terra nostra 2.

Debutta a teatro nel 2004 in una versione dell’Elettra di Sofocle prodotta dal “Teatro Stabile Calabria” sotto la direzione di Geppy Gleijeses e in La notte di Natale (e Marzia). Nel corso degli anni recita inoltre in alcuni cortometraggi, fra cui Quanta donna vuoi di Edoardo De Angelis.

Nel 2005 conduce per Italia 1 una serie di speciali su Miss Muretto e partecipa come concorrente al talent show Reality Circus, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Tra il dicembre 2007 e il gennaio 2008 è protagonista di Mater, uno spettacolo teatrale di Giovanni De Feudis rappresentato in diverse chiese della regione Puglia.

Nell’estate del 2008 è la conduttrice del programma Vita in crociera, docufiction ambientata sulle navi della flotta MSC Crociere.

Dal 2010 ai giorni nostri

Negli anni successivi con la nascita dei figli riduce la sua presenza nel mondo dello spettacolo, limitandosi a partecipare sporadicamente come ospite in alcune trasmissioni televisive.

Il 12 aprile 2015, dopo diversi anni di assenza dalle scene, torna in televisione come ospite del Maurizio Costanzo Show, in onda su Rete 4. Nel gennaio 2019 per partecipare come concorrente alla quattordicesima edizione del reality show L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, dove arriva in finale e si classifica seconda con il 39% dei voti.

Nel 2020 conduce la rubrica a puntate 2020’s – 20 anni dopo e nello stesso anno partecipa al singolo Marina del cantante Luca Vismara, pubblicato il 14 settembre.

Vita privata

Il 18 settembre 2010 a Teano sposa l’avvocato Guido Bellitti, da cui ha un figlio, Andrea Renato, nel 2009. Ad aprile 2011 nasce il loro secondo bambino, Gabriele.