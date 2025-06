Powered by

Un nuovo riconoscimento per la Costiera Amalfitana: la spiaggia di Marina Grande di Positano è stata inserita tra le spiagge più originali e segrete d’Europa dagli utenti del portale Jetcoast.it, motore di ricerca dedicato a voli e hotel.

La segnalazione arriva in un periodo di forte visibilità per il turismo balneare europeo e premia non solo la bellezza naturale, ma anche il fascino autentico che da sempre caratterizza questa celebre località campana. Secondo la nota diffusa dal sito, Marina Grande colpisce per la sua scenografica posizione ai piedi delle scogliere, in prossimità della cupola maiolicata della Chiesa dell’Assunta, simbolo architettonico del borgo.

Lunga circa 300 metri, la spiaggia si distingue per la combinazione di sabbia vulcanica scura e ciottoli levigati dal mare, un tratto distintivo che contribuisce al suo carattere unico. Oltre alla sua conformazione fisica, a incantare i visitatori sono anche le casette color pastello adagiate sulla montagna, i vicoli stretti e i gradini che conducono verso il mare, dando vita a un paesaggio che sembra sospeso nel tempo.

La selezione di Jetcoast.it inserisce Marina Grande in un trittico di eccellenze italiane, insieme a Cala Mariolu in Sardegna e alla Baia delle Zagare nel Gargano, in Puglia. Tre luoghi accomunati da una bellezza intima e non scontata, capaci di trasmettere un senso di scoperta anche in territori noti al grande pubblico.

Nella descrizione diffusa, particolare enfasi è stata data anche all’atmosfera di Positano, definita “un piccolo mondo a sé, dove lo stile, la moda artigianale e la cucina mediterranea si fondono con il panorama costiero”. A rafforzare il fascino del luogo, i negozi di sandali e abiti tipici che hanno reso celebre lo “stile Positano” nel mondo.