Mariasole Pollio è una delle nuove star del web che si è fatta conoscere e amare tramite i social.

Chi è Mariasole Pollio Battiti Live: carriera, età, fidanzato e vita privata

Mariasole Pollio è nata nel 2003 a Napoli. Da piccola ha iniziato a studiare recitazione e viene iscritta al primo corso di teatro a soli 3 anni.

Il sogno della ragazza è proprio quella di diventare attrice e per questo segue la scuola di cinema del capoluogo partenopeo.

E’ poi sbarcata su internet e proprio grazie a youtube ha ottenuto un ottimo successo. Grazie al suo canale in pochi mesi i suoi video raggiungono diverse migliaia di visualizzazioni.

Grazie alle sua capacità e alla sua determinazione è stata scelta per interpretare il ruolo di Sofia in Don Matteo. La carriera dell’attrice napoletana comincia quindi a spiccare il volo, fino ad ottenere la parte da protagonista per l’ultima pellicola di Leonardo Pieraccioni, Se son rose, che segnerà il suo debutto cinematografico.

In questo periodo è impegnata con Battiti live il programma in onda su Italia 1 ogni mercoledì che vede come protagonisti in principali cantanti del panorama italiano.

Mariasole Pollio frequenta il liceo linguistico del suo paese oltre a sognare di diventare attrice sogna di fare la psicologa.