Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici più amate e apprezzate del panorama televisivo e cinematografico italiano.

Chi è Maria Grazia Cucinotta: età, marito, figli, vita privata e carriera

Maria Grazia Cucinotta è nata a Messina il 27 luglio 1968. Dopo il diploma si trasferisce a milano dove inizia a lavorare nel mondo della moda e nel 1987 partecipa a Miss Italia.

La nota Renzo Arbore che la vuole come valletta a Indietro Tutta, programma nel quale rimane fino al 1992.

Nel frattempo esordisce anche come attrice con una parte in Vacanza di Natale ’90. A seguire arrivano per lei le esperienze di Alto rischio e Abbronzatissimi 2.

Nel 1994 viene scelta da Massimo Troisi come partner nel suo film Il postino, che la lancia non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Nel 1995 interpreta I laureati di Leonardo Pieraccioni e il film horror spagnolo Il giorno della bestia di Álex de la Iglesia nel ruolo della fidanzata del giornalista.

Nel 2000 partecipa al film Ho solo fatto a pezzi mia moglie con Woody Allen e Sharon Stone e l’anno seguente è la volta di Stregati dalla luna: in seguito inizia a recitare nel piccolo schermo nei film In punta di cuore, Maria Maddalena e Il bello delle donne 2.

Da qui una carriera ricca di successi sia al cinema che in televisione in decine di pellicole che la vedono come potagonista.

Maria Grazia Cucinotta è sposata con Giulio Volati dal 7 ottobre 1995, dal quale ha avuto una figlia nel 2001.