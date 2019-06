Mare più pulito in Costiera: il Presidente Strianese visita i cantieri dei depuratori

Durante la giornata di domani, mercoledì 12 giugno, il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, visiterà i cantieri dei lavori del “Grande Progetto, risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali”, comparto 3.

In particolare è previsto un sopralluogo alle ore 10.00 nella località Marmorata di Ravello, e alle ore 12.00 a Conca dei Marini, all’impianto di Punta Trasita. Con il Presidente saranno presenti il Consigliere provinciale delegato all’Ambiente, Fausto Vecchio, il Consigliere provinciale delegato ai Lavori Pubblici e Ripascimento Litorale Golfo di Salerno e corpi idrici superficiali, Vincenzo Servalli, e il Dirigente del Settore Ambiente, Angelo Cavaliere.

«Ho voluto invitare i Sindaci della Costiera Amalfitana – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – per fare il punto della situazione sugli interventi del “Grande Progetto – risanamento ambientale corpi idrici superficiali, in questo caso del comparto 3. Parliamo dell’Area Dragone che riguarda i Comuni di Conca dei Marini, Furore, Praiano, Ravello, Scala e Atrani».

Nello specifico sono previsti interventi di risanamento ambientale ed igienico sanitario relativamente ai Comuni di Conca dei Marini, Furore e Praiano. Mentre a Ravello, Atrani e Scala è previsto l’impianto consortile di depurazione e trattamento meccanico dei fanghi. L’importo lordo dei lavori del Comparto 3 è di 11 milioni e 667.709,81 euro.

«Vogliamo mostrare lo stato d’avanzamento dei lavori, arrivato intorno al 30%, entrando di fatto nei cantieri – conclude il Presidente Strianese –. Questi interventi per noi sono particolarmente importanti, parliamo di Comuni ricadenti nell’Area dichiarata dall’UNESCO Patrimonio mondiale dell’Umanità. Tutelare e valorizzare il risanamento ambientale di questa costa significa migliorare un ritorno economico su tutto il territorio. Ringrazio la Regione Campania, in particolare il Presidente, On. Vincenzo De Luca, e il Vicepresidente e Assessore all’Ambiente, On. Fulvio Bonavitacola, per l’attenzione riservata a tutta la nostra provincia, ma soprattutto per i finanziamenti ricevuti per la depurazione della nostra bellissima costa nell’ambito del Grande Progetto di risanamento dei Corpi idrici superficiali sostenuto con Fondi POR Campania 2014-2020».