La scalata al successo di Marco Liorni non si ferma: il conduttore de L’Eredità si lascia sfuggire un’anticipazione sui palinsesti TV, grande novità in arrivo per lui.

É diventato negli ultimi anni un punto di riferimento per l’azienda Rai, che non smette di scommettere su di lui. Marco Liorni è il protagonista di una stagione brillante nel palinsesto del primo canale, dove è tornato a collocarsi da fine ottobre.

Sono bastate poche settimane per decretare il successo de L’Eredità, lo storico game show di Rai 1 che sembra, in questa edizione, aver ritrovato nuova luce. Con dati di share che toccano il 26% e 4 milioni e 533 mila telespettatori, il gioco continua a convincere con un giusto mix di cultura e intrattenimento.

Il conduttore sbaraglia la concorrenza ma non si adagia sugli allori, al contrario guarda avanti insieme al suo staff di autori in vista delle prossime stagioni tv. In una recente intervista rilasciata al portale FanPage, il 60enne si è lasciato sfuggire qualche anticipazione sul suo futuro lavorativo, non senza ripercorre qualche recente delusione.

Liorni ha parlato dell’esperienza dello scorso anno con Ora o mai più, che a suo dire non è pienamente riuscito. “Ora o mai più è riuscito in alcuni aspetti, meno in altri. I giudici non si lanciavano troppo, un po’ contratti”, ha detto sul programma del sabato sera. Con un retroscena ha rivelato addirittura che qualcuno avrebbe minacciato di andarsene. Piccoli ostacoli su un percorso stellare che non accenna a fermarsi e che lo proietta già verso nuove avventure.

Il futuro di Marco Liorni in tv: l’indiscrezione del conduttore

I palinsesti delle reti ammiraglie sono in continuo movimento e seguono l’ondata di successo dei conduttori puntando il tutto per tutto sui loro programmi. Accadrà anche a Marco Liorni, che non sarà soltanto colui che tiene banco nel preserale Rai, ma sarà protagonista dei prossimi mesi in tv.

L’Eredità sarà interessata da una ventata di rinnovamento che si farà sentire già nell’edizione in corso. “Stiamo pensando ad alcune novità anche nel corso dell’anno. Abbiamo questa inquietudine che è una delle cose che mi piace di più, il fatto di non adagiarsi, avere sempre la voglia di migliorarsi”, ha detto a FanPage il timoniere del quiz.

Il game show, com’è noto, approderà in più occasioni in prima serata con delle puntate speciali che probabilmente, vedranno anche la partecipazione di personaggi vip. La vita professionale del conduttore, tuttavia, non si limiterà al game show.

Liorni tornerà a fare compagnia agli italiani nella notte di Capodanno con L’Anno che verrà, ma avrebbe già per le mani un progetto nuovo di zecca che ha proposto ai vertici di Viale Mazzini. “Il programma esiste, non esiste ancora l’adattamento italiano. Secondo me è molto bello e andrebbe nella direzione del people show”, ha spifferato il mattatore.

La Rai sarebbe già a conoscenza di questa possibilità e, secondo il romano, avrebbe gradito l’idea. Non è così lontana dunque, l’eventualità di vedere Liorni al timone di un nuovo programma che andrebbe in onda in prima serata. Per il momento, però, non resta che accontentarsi di questo annuncio criptico: “Potrebbero esserci degli sviluppi”.