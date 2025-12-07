La conduttrice rivela un passaggio della sua vita che aveva sempre tenuto nascosto, raccontando un dolore profondo che l’ha segnata nel tempo.

A volte, anche chi appare sempre forte e sorridente porta dentro di sé un dolore rimasto in silenzio per anni. È quello che è successo a Mara Venier, che durante una puntata di Domenica In ha scelto di condividere una verità personale che nessuno conosceva davvero. Un momento spontaneo, nato quasi per caso, che ha aperto uno spiraglio su una fase delicatissima del suo passato, legata a una perdita devastante e a un lungo percorso di fragilità emotiva.

Una rivelazione inattesa: il momento difficile di Mara Venier

Tutto è accaduto nello studio di Domenica In, durante una conversazione con Sonia Bruganelli, impegnata in quel periodo a Ballando con le stelle su Rai 1. Mentre Sonia rispondeva a una domanda, Mara l’ha interrotta con una richiesta semplice ma intensa: lasciarle la parola. È stato allora che ha deciso di aprirsi, raccontando un segreto che aveva custodito troppo a lungo.

La conduttrice ha spiegato come la vita, talvolta, porti verso nuove strade, ma non senza affrontare ostacoli profondi. «Anche io ho vissuto un momento difficile…», ha detto guardando verso il basso, prima di fissare una telecamera e condividere ciò che per anni aveva evitato di rivelare.

Secondo quanto riportato dal settimanale Di Più, Mara ha ricordato un periodo segnato da una depressione severa. Talmente forte da richiedere il ricovero in una clinica di Ancona. Un mese intero trascorso sotto cura attraverso la terapia del sonno, sostenuta da un équipe di medici, senza riuscire inizialmente a trovare una via d’uscita.

Il racconto è diventato ancora più toccante quando ha parlato del motivo che l’aveva portata a quel punto. La scomparsa della madre, Elsa Masci, venuta a mancare nel 2015 all’età di 91 anni dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. Un dolore immenso, cui Mara ha cercato di resistere finché il suo equilibrio non ha ceduto.

Ma qualcosa è cambiato quando un giovane dottore, appena entrato nella stanza, le ha regalato una frase destinata a rimanere scolpita nella sua memoria. «Vede, signora, se lei guarda una candela per ventiquattro ore, quella candela diventa un lampadario. Invece resta una candela». Un’immagine semplice, quasi banale, eppure illuminante. Le ha fatto comprendere quanto i pensieri, se lasciati liberi di crescere, possano trasformarsi in ombre gigantesche e insuperabili.

Il coraggio di Mara ha spinto anche Sonia Bruganelli ad aprirsi. Rivelando di avere attraversato un periodo simile dieci anni prima, affrontato anch’esso con la terapia del sonno.

Un momento televisivo raro, autentico, in cui due donne hanno scelto di mostrare la loro parte più fragile, trasformando un racconto privato in un messaggio di forza e umanità.