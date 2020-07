Manutenzione scolastica: a Cava de’ Tirreni 310mila euro dal Miur

Tutti i 35 plessi scolastici comunali di Cava de’ Tirreni saranno interessati da interventi di manutenzione e di adeguamento alle norme anti covid-19, finanziati con 310 mila euro, dal Miur.

L’Assessore Nunzio Senatore ed i tecnici degli uffici manutenzione stanno completando tutte le procedure e gli atti propedeutici per l’utilizzo dei fondi ministeriali e per la ricognizione dei fabbisogni delle scuole, non solo in relazione alle necessità di una frequentazione degli istituti in sicurezza, così come prevedono le norme anti contagio, ma anche per gli interventi infrastrutturali di manutenzione.

“Questa Amministrazione – afferma l’Assessore all’Istruzione, Armando Lamberti – d’intesa con gli uffici competenti, e prestando ascolto alle richieste dei Dirigenti scolastici, sta definendo un piano che, nel rispetto delle Linee Guida del Ministero ancora oggetto di modifiche, possa consentire la ripresa delle attività didattiche e la riapertura degli edifici scolastici a settembre in piena sicurezza. A breve sarà convocato un nuovo tavolo istituzionale con i Dirigenti scolastici, con la partecipazione del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Luisa Franzese, e della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Annabella Attanasio. E’ prevista la partecipazione anche dell’Assessore all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini. Voglio evidenziare che l’attribuzione al nostro Comune dei finanziamenti da parte del MIUR e della Regione Campania, testimoniano l’attenzione che l’Amministrazione Servalli e gli uffici competenti hanno costantemente avuto per la Scuola e per le scuole della nostra Città”.