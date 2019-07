Manifest: trama, cast, attori e anticipazioni film 10 Luglio su Canale 5

Torna questa sera l’appuntamento con Manifest la serie televisiva che ha riscosso grande successo in queste settimane su Canale 5.

Manifest: trama

Il Montego Air Flight 828 sparisce dal radar per poi riapparire dal nulla dopo 5 anni. Quando riappare per i passeggeri sono trascorse solo poche ore, invece no. In quei cinque anni di assenza i loro amici, famiglie e colleghi, dopo aver pianto la loro perdita, hanno abbandonato la speranza e sono andati avanti con le loro vite.

Ora, di fronte all’impossibile, a tutti viene data una seconda possibilità. Ma quando la loro nuova realtà diventa chiara, si sviluppa un mistero più profondo e alcuni dei passeggeri ritornati alla vita quotidiana capiscono presto che potrebbero essere coinvolti in un progetto più grande di quanto abbiano mai pensato possibile.

Manifest: cast

Cast di altissimo profilo per la serie tv che ha riscosso grandissimo successo all’estero prima di arrivare nel nostro paese.

I protagonisti sono: Josh Dallas, Melissa Roxburgh, Athena Karkanis, Luna Blaise, J.R. Ramirez, Parveen Kaur.

Manifest: anticipazioni

Saanvi trova un altro collegamento fra il suo cervello e quello di un paziente. Intanto, Jared decide di coprire Michaela agli occhi dei superiori, ma rischia la sospensione. Quando Olive viene sorpresa a rubare, Ben decide di affrontare il nuovo compagno di Grace. Quando Thomas fugge dall’ospedale, la sorella del suo fidanzato scomparso decide di nasconderlo nel centro commerciale di Kelly.