Mandela – La lunga strada verso la libertà: trama, cast e attori film Canale 5

Questa sera su Canale 5 sarà proposto un film iconico, ovvero Mandela: La lunga strada verso la libertà, uscito nel 2013 e diretto da Justin Chadwick.

Mandela – La lunga strada verso la libertà: trama

La pellicola ripercorre la vita di Nelson Mandela, dalla sua infanzia in un villaggio rurale fino alla sua elezione come primo presidente nero democraticamente eletto del Sudafrica. Divenuto un brillante avvocato a Johannesburg, si appassiona alla lotta per la libertà in seguito all’intensificarsi della violenza dei bianchi nei confronti dei neri e all’inasprimento delle misure dell’Apartheid.

Si unisce al Congresso Nazionale Africano negli anni ’40, il partito ispirato alla non violenza, per promuovere i diritti politici dei neri al di là delle divisioni etniche. Costretto ad abbandonare la protesta pacifica per la resistenza armata dopo il massacro di Sharpeville, Mandela e i suoi compagni vengono arrestati e condannati all’ergastolo per tradimento.

Qui inizia un viaggio nell’inferno della prigionia, ma lo spirito combattivo di Nelson, sostenuto dalla tenace moglie Winnie non cede: anche da prigioniero diventa un simbolo di riscatto per milioni di sudafricani, una speranza per chi è umiliato, discriminato, a causa del colore della pelle.

Mandela – La lunga strada verso la libertà: cast

Cast di alto profilo per il film che oggi in prima serata terrà inchiodati al televisore milioni di telespettatori.

I protagonisti del film sono: Idris Elba, Naomie Harris, Mark Elderkin, Robert Hobbs, Theo Landey, Grant Swanby, Gys De Villiers, Carl Beukes, Terry Pheto, Patrick Walton Jr., Sivuyile Ngesi, Nomfusi Gotyana.