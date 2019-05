Nelle scorse settimane si è parlato moltissimo dell’affaire Prati e dei suoi due presunti bambini presi in affidamento, tra i quali ci sarebbe stato Sebastian Caltagirone.

Purtroppo, però, il piccolo, che probabilmente non si chiama nemmeno Sebastian, è stato utilizzato della showgirl e dalle sue agenti per far credere che fosse il figlio della Prati.

A scoprire il raggiro sarebbe stata proprio la madre del piccolo che questa sera sarà ospite di Live Non è la D’Urso.

Mamma Sebastian Caltagirone: chi è, età del finto figlio di Pamela Prati

La mamma biologica del presunto Sebastian Caltagirone ha raccontato di essere stata raggirata e che credeva che il figlio stesse recitando per una fiction.

“Ho scoperto la verità in televisione. Portarono mio figlio a fare merenda con la finta mamma affidataria, Pamela Prati, e con Milena Miconi. Ora mi è crollato il mondo addosso”.

Questa sera nel programma condotto da Barbara D’Urso potrà chiedere tutte le spiegazioni del caso ad Eliana Michelazzo, anche lei in studio per raccontare altre verità.

Una storia veramente triste e che la mamma del bambino non vuole farla rimanere impunita. La donna, infatti, ha annunciato che ha già proceduto per vie legali.

Per scoprire la vera storia del piccolo non resta che sintonizzarsi in prima serata, ovviamente su Canale 5.