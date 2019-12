Nella giornata di ieri la Campania è stata martoriata da un’intensa ondata di maltempo che ha portato con sé temporali accompagnate da forte raffiche di vento che hanno provocato danni in tutta la regione.

Senza ombra di dubbio una delle zone più colpite è stata la Costiera Amalfitana. Nei pressi di Capo d’Orso, infatti, alcuni massi si sono staccati dalla parete rocciosa invadendo la carreggiata.

Solo per un caso fortuito nessuno stava attraversando quel tratto di Statale 163. Il forte vento ha sradicato un lampione nei pressi del porto.

Situazione difficile anche a Salerno dove a causa del forte vento un albero è stato è crollato invadendo la centralissima Via Roma. Un parte della pianta è finita su un’auto in transito. Per le due donne a bordo, fortunatamente, qualche leggera contusione oltre a tanta paura ma nulla di preoccupante.

Le abbondanti piogge hanno allagato strade e negozi della periferia di Salerno spingendo il sindaco a chiudere le scuole per la giornata di oggi.

Un albero abbattuto dal forte vento anche a Napoli per la precisione in Via Boccaccio dove un cedro ha distrutto un’auto in sosta, fortunatamente vuota.

La guaina del tetto dello stadio Landieri a Scampia si è staccata, anche in questo caso solo per un caso fortuito nessuno è rimasto coinvolto.

A Capri spezzato dal forte vento l’albero di natale installato nella famosissima piazzetta. Oggi su gran parte della Campania splende il sole ed è il momento di fare la conta dei danni.