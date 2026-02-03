I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni, residente a Bellizzi, con le accuse di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione si è svolta in via Nuova Chiunzi, nell’ambito delle attività di controllo del territorio disposte dall’Arma.

L’intervento dei militari è scaturito da una segnalazione che indicava la presenza di un soggetto ritenuto sospetto. Dopo averlo individuato, i Carabinieri della compagnia di Amalfi, coordinati dal Capitano Alessandro Bonsignore, hanno tentato di procedere a un controllo, ma l’uomo, a bordo di un motociclo, ha cercato di sottrarsi all’alt. Ne è nato un breve inseguimento, terminato in via Nuova Chiunzi, dove il 40enne è stato fermato.

Una volta raggiunto, i militari hanno avviato le procedure di identificazione e perquisizione. In questa fase l’uomo avrebbe manifestato un atteggiamento sempre più agitato, opponendosi al controllo e chiedendo l’intervento di un avvocato. Secondo quanto ricostruito, la situazione è rapidamente degenerata: il 40enne avrebbe spintonato i Carabinieri, riuscendo a divincolarsi e a fuggire a piedi lungo la strada in salita.

La fuga è durata pochi istanti. Dopo circa cinquanta metri, uno dei militari è riuscito a raggiungerlo e a bloccarlo a terra. Poco dopo è giunto anche il supporto di una pattuglia della Radiomobile, che ha permesso di completare l’intervento senza ulteriori criticità.

La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento di 37,5 grammi di sostanza stupefacente, elemento che ha fatto scattare l’arresto per detenzione ai fini di spaccio, oltre alla resistenza opposta durante le fasi del controllo. Al termine delle formalità di rito, per l’uomo sono scattati i domiciliari.