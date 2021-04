Maiori: Solenni e Tradizionali Quarantore in Collegiata / Programma

Si terranno dal 26 al 29 aprile prossimi le Solenni Quarantore presso la Collegiata di S. Maria a Mare. Un intenso momento di raccoglimento per l’intera Comunità Parrocchiale di S. Maria a Mare che avrà la possibilità di sostare per quattro giorni a tu per tu con Dio, vivo e vero, presente nell’Eucarestia.

Per tale occasione, il Parroco della Collegiata ha lanciato l’iniziativa de Un quarto d’ora con Gesù: per permettere una presenza stabile di fedeli durante le ore di Adorazione silenziosa, sarà possibile per ciascuno rendersi disponibile a vegliare per almeno un quarto d’ora dinnanzi al Ss. Sacramento prenotandosi nella Sagrestia della Collegiata, appuntando il proprio nome accanto all’orario preferito per il proprio turno sul foglio apposito, oppure contattando la Parrocchia attraverso Messanger (https://m.me/s.mariaamare), Whatsapp (https://wa.me/message/3ORXYSINAADWK1) oppure inviando un’Email all’indirizzo di posta Elettronica (parrocchia.maiori1204@gmail.com).

Gli orari in cui sarà possibile prenotarsi sono i seguenti: al mattino, ore 9.30 – 9.45 – 10 – 10.15 – 10.30 – 10.45 – 11 – 11.15 – 11.30 – 11.45; al pomeriggio, ore 16 – 16.15 – 16.30 – 16.45 – 17 – 17.15 – 17.30 – 17.45 – 18 – 18.15.

PROGRAMMA

Lunedì 26 – Martedì 27 – Mercoledì 28 – Giovedì 29 Aprile 2021

Ore 9 Santa Messa – Esposizione del Ss. Sacramento e Lodi Mattutine

Ore 12 Reposizione del Ss. Sacramento

Ore 16 Esposizione del Ss. Sacramento

Ore 16:30 Coroncina della Divina Misericordia

Ore 18:30 S. Rosario Eucaristico cantato

Ore 19 Vespri Solenni, omelia e Benedizione Eucaristica

Giovedì 29 Aprile – Conclusione delle Solenni Giornate Eucaristiche

Dopo la Celebrazione vespertina ci sarà la Solenne Processione Eucaristica sul sagrato della Collegiata con il canto del Te Deum di ringraziamento.