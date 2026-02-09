Un viaggio tra vicoli, monumenti e panorami mozzafiato: prende vita “Maiori Porte Aperte”, il progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico della città, in programma sabato 21 febbraio 2026, dalle ore 9:00 alle 17:00, in concomitanza con la 52ª edizione del Carnevale Maiorese.

L’evento è organizzato dalle Associazioni Forum dei Giovani di Maiori e Hiking The Amalfi Coast, con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso un’esperienza partecipata, inclusiva e sostenibile.

L’iniziativa propone un percorso immersivo che unisce escursionismo urbano, cultura, musica popolare e tradizioni locali. Un vero e proprio urban trekking aperto a cittadini e turisti, pensato per riscoprire i luoghi simbolo di Maiori, dal centro storico fino ai punti più panoramici e suggestivi del territorio.

Un percorso tra bellezza e identità

L’itinerario attraverserà alcuni dei siti più rappresentativi della città:

* Meeting point: Piazza Raffaele D’Amato

* Palazzo Mezzacapo e giardini storici

* Collegiata di Santa Maria a Mare (Scale Sante) con visita del complesso monumentale

* Via Paie

* Frazione San Pietro

* Santa Maria delle Grazie e Via Carpineto

* Castello di San Nicola de Thoro-Plano, con visita, pranzo a sacco e intrattenimento musicale popolare

* Borgo Castello e Via Accola

* Casale dei Cicerali e antico ghetto ebraico

* Casa Mannini e Baluardo di San Sebastiano

* Arrivo: Corso Reginna

Un itinerario che racconta secoli di storia, architettura, spiritualità e vita quotidiana, offrendo ai partecipanti un’esperienza autentica, coinvolgente e profondamente legata all’identità del territorio.

Durante la sosta al Castello, in occasione della pausa pranzo, i partecipanti potranno assistere all’esibizione di musica popolare del gruppo Song Ro Sud, che contribuirà a rendere l’esperienza ancora più suggestiva e partecipata.

Un evento per tutti, nel segno della sostenibilità

“Maiori Porte Aperte” è rivolto al pubblico locale e ai numerosi visitatori presenti in città in occasione del Carnevale, con particolare attenzione agli appassionati di attività outdoor e di turismo esperienziale.

La partecipazione è aperta a:

* maggiorenni

* minorenni accompagnati

È richiesto un equipaggiamento adeguato: scarpe da trekking o sportive, almeno un litro d’acqua, pranzo a sacco e k-way.

Per garantire qualità, sicurezza e una corretta organizzazione dell’evento, è fortemente consigliata la registrazione preventiva attraverso i canali social dedicati e la compilazione della liberatoria disponibile al link indicato.

Per informazioni e iscrizioni:

Liberatoria: https://linktr.ee/fdgmaiori

Per info:

Hiking The Amalfi Coast

+39 333 702 9771

Forum dei Giovani Maiori

+39 366 931 3804

Cultura, turismo e promozione del territorio

Grazie al patrocinio del Comune di Maiori, l’iniziativa avrà carattere totalmente gratuito, confermando la volontà di rendere la cultura, il patrimonio e le esperienze di qualità accessibili a tutti.

“Maiori Porte Aperte” si inserisce in una più ampia strategia di promozione territoriale, orientata alla valorizzazione del turismo sostenibile, alla riscoperta del patrimonio locale e al rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità.

L’evento rappresenta un’occasione unica per vivere Maiori in modo nuovo, lento e consapevole, riscoprendola come spazio di incontro, memoria condivisa e visione per il futuro.