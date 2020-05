Maiori: partiti i prelievi promossi dall’ISTAT per indagine di sieroprevalenza al Covid

Sono partiti oggi a Maiori da parte della CRI – Comitato Costa Amalfitana i primi prelievi per l’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-COV 2 promossa dal Ministero della Salute e dall’ISTAT.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza: “E’ un’analisi nazionale che ci permetterà di capire esattamente cosa è successo nel Paese sulla diffusione del #Covid19. Conoscere meglio l’epidemia è importante per affrontarla e vincerla”.

All’appello di unisce il Presidente Francesco Rocca: “Se ricevete una chiamata dallo 06.5510 è la Croce Rossa Italiana. Non è uno stalker, non è una truffa telefonica, ma è un servizio che potete rendere al vostro Paese attraverso un piccolo prelievo venoso”.

Lo screening nazionale per i test sierologici su un campione di 150mila persone distribuite in duemila comuni italiani è partito durante la giornata di lunedì. Saranno 11.000 in campania e 2250 in provicia di Salerno.