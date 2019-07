Maiori: mercoledì 24 Luglio festa a ritmo di samba al Bistrot brasiliano “Gusto Artigianale”

Sarà una grande festa a ritmo di samba quella che si terrà mercoledì 24 Luglio al Bistrot brasiliano “Gusto Artigianale” di Casa Mannini a Maiori.

Il brasiliano, così nominato dalle persone di tutta la Costiera, sta per compiere 2 anni di intenso lavoro e sacrifici.

I due proprietari Francesco e Laila, come lo scorso anno, festeggeranno a ritmo di musica, con samba e tanto ottimo cibo.

Gusto Artigianale Maiori 1 di 3

Passione, dedizione e amore sono i cardini di chi ha lanciato questo ambizioso e gustoso progetto nel cuore della Costiera Amalfitana.

Dopo il grande successo della passata edizione sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei ritmi sudamericani e dei piatti brasiliani.

Sono stati in tanti a chiedere la seconda edizione della festa che la scorsa estate ha coinvolto moltissime persone.

Il vicolo si colorerà di verdeoro per lasciare ancora una volta, un ricordo indelebile nella mente e nel cuore dei clienti e partecipanti alla festa.

Una serata speciale non solo per Francesco e Laila, che ogni giorno con grande dedizione e passione propongono in Costiera Amalfitana le tipicità del Brasile, ma soprattutto per quanto avranno la possibilità e il piacere di partecipare.

Il Bistrot brasiliano “Gusto Artigianale” in Via Casa Mannini di Maiori vi aspetta il Mercoledì 24 Luglio ore 20:00 per vivere insieme un momento di condivisione e gioia.