Maiori: Marco Bellinelli ospite al Faro di Capo d’Orso. Tappa di gusto per il cestista NBA

Marco Bellinelli ha scelto la Costiera Amalfitana per passare le proprie vacanze. Solo poche ore fa ha deciso di gustare le bontà proposte dal ristorante Faro di Capo d’Orso.

Il cestista dei San Antonio Spurs è stato protagonista di una buonissima stagione in fatto di prestazioni ma molto estenuante.

In questo periodo di pausa del campionato più importante al mondo per quanto riguarda il basket, ovvero la NBA, la guardia di San Giovanni in Persiceto sta cercando di recuperare energie fisiche e mentali in vista di ciò che sarà nei prossimi mesi e quale posto migliore della Divina.

Marco Bellinelli è stato il primo italiano della storia a vincere l’anello in NBA oltre a conquistare il Three-point Shootout durante gli All sta game 2014, a testimonianza delle sue grandi doti.

Nel prossimo mese di settembre sarà impegnato con l’Italia nel mondiali di basket che si disputeranno in Cina. Gli azzurri, oltre a lui, potranno contare anche su un altro punto fermo della pallacanestro d’oltre oceano: Danilo Gallinari.

Prima di partire con l’avventura iridata, però, Marco Bellinelli si è concesso un doverosa pausa nella meravigliosa Costiera Amalfitana, il modo migliore per rigenerare corpo e mente prima di rituffarsi nelle sue avventure sportive.