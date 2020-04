Maiori, l’infermiere affetto da Covid-19: «Il peggio fortunatamente è alle spalle»

Lo scorso 31 marzo a Maiori è stato registrato il primo caso di coronavirus in Costiera Amalfitana. L’infermiere sta ancora lottando con il nemico invisibile con grande determinazione e generosità.

L’operatore sanitario del 118 ha dichiarato che inizialmente è stato molto difficile affrontare il Covid-19 «Adesso sto bene anche se inizialmente non è stato così – ci racconta – E’ stata un po’ più dura di quello che immaginavo, ho avuto alcuni problemi a livello respiratorio».

In isolamento ormai 20 giorni, l’infermiere ci ha raccontato quanto sia difficile rimanere lontano dalla propria famiglia:«Ho cercato di ritagliarmi un po’ di tempo per me per cercare di non pensarci. La cosa più difficile è stato rimanere lontano da mia moglie e mia figlia. Grazie alla tecnologia ho avuto la possibilità di vederle. Sono convinto che questa brutta parentesi possa aiutarci a capire quali sono le cose importanti. A volte la vita di tutti i giorni non ti fa render conto di quali siano le cose realmente importanti e quanto in alcune situazioni siamo superficiali. Stare da solo a casa, avere tanto tempo per pensare ti fa capire molte cose. Anche da questa brutta esperienza c’è tanto da imparare».

Fortunatamente il peggio è alle spalle anche se l’infermiere di Maiori è in attesa dell’esito del tampone di controllo:«Ho fatto il tampone di controllo nei giorni scorsi e sono in attesa del risultato. Laddove fosse negativo dovrei effettuarne un altro per essere considerato definitivamente guarito. Fortunatamente, però, il peggio è passato».

L’operatore sanitario del 118 non vede l’ora di poter tornare a svolgere la sua missione: aiutare gli altri. «Sono 18 anni che faccio parte della Croce Rossa, il mio non è solo un lavoro ma una vera e propria passione. In questo momento mi sento in gabbia visto che non posso aiutare le persone che hanno maggiormente bisogno».

All’infermiere di Maiori il più sentito in bocca al lupo da parte di tutta la Redazione di AmalfiNotizie di pronta guarigione e i più sentiti complimenti per il coraggio e la generosità con la quale ha affrontato sin qui il Covid-19.

AmalfiNotizie intende sostenere gli operatori sanitari e i negozianti della Costiera Amalfitana con una raccolta fondi lanciata su Gofundme per garantire a tutti la difesa dal Covid-19. I fondi saranno utilizzati per la realizzazione di visiere con la stampante 3D da parte Gianluca Casale.

