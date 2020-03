Maiori: i carabinieri denunciano un imprenditore edile. Scovati 3 lavoratori in nero

Continuano i controlli in Costiera Amalfitana da parte dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi, coordinati dal capitano Umberto D’Angelantonio, volti a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell’edilizia ed il rispetto delle norme in materia di sicurezza suoi luoghi di lavoro.

Nella giornata di venerdì i militari della Stazione di Maiori, unitamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, hanno verificato il rispetto delle normative vigenti presso un noto albergo di quel centro, dove sono in corso importanti lavori di ristrutturazione: immediatamente sono emerse irregolarità sanitarie, lavoratori non sottoposti alla prevista visita medica e mancanza di informazione ai dipendenti dei rischi che si corrono lavorando in un cantiere quando non vengono rispettate le leggi.

Inoltre le strutture per lo svolgimento dei lavori non rispettavano gli standard previsti in materia. Per questi motivi è scattata la denuncia in stato di libertà per il titolare della ditta.

Approfondendo i controlli sui lavoratori inoltre, sono stati anche “scovati” 3 dipendenti “in nero”, e pertanto elevata una maxi-sanzione di oltre 10mila. Gli esiti degli accertamenti svolti saranno trasmessi all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.