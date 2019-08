A lavoro un elicottero per spegnere l’incendio nei pressi di Capo d’Orso a Maiori. La strada statale 163 Amalfitana attualmente chiusa.

Le fiamme sono arrivate in prossimità della carreggiata, rappresentando un serio pericolo per gli automobilisti che in questo caldo venerdì di Agosto stavano percorrendo al statale 163.

Ovviamente, laddove la circolazione non fosse ripristinata in tempi brevi, potrebbe rappresentare un problema molto grave, in particolare in questo periodo dell’anno.

«La riapertura – fa sapere l’Anas – potrà essere disposta non appena saranno completate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del versante incendiato, da parte degli enti e dei soggetti competenti».

I veicoli provenienti da Amalfi e diretti verso Vietri possono utilizzare la strada provinciale 2 Valico di Chiunzi per imboccare l’autostrada A2 Napoli- Salerno in direzione Salerno con

uscita consigliata Vietri sul Mare. Per i veicoli provenienti da Vietri e diretti verso Amalfi si consiglia l’autostrada A2 Napoli- Salerno in direzione Napoli con uscita consigliata Angri, per poi raggiungere Amalfi tramite la SP2 Valico di Chiunzi.

Impossibile stabilire, almeno per il momento, quale sia stata l’origine del rogo che sta distruggendo il verde nei pressi di Capo d’Orso.

Le auto provenienti da Amalfi si stanno riversando tutte su Via Nuova Chiunzi, causando inevitabili problemi alla circolazione.

L’elicottero a lavoro sta facendo la spola con lo specchio d’acqua antistante la zona dell’incendio.