Maiori: ecco come poter accedere alle spiagge libere, numeri di telefono e prenotazioni

La Costiera Amalfitana si sta preparando all’avvio della stagione balneare. A Maiori saranno 6 le spiagge libere a disposizioni dei bagnanti.

A Maiori le spiagge libere saranno gestite da tutti i titolari di concessioni demaniali. A deciderlo l’ordinanza comunale n.36 del 1 giugno 2020.

Nell’ordinanza emessa dal primo cittadino, Antonio Capone, si legge che la gestione delle spiagge libere di Maiori e della frazione di Erchie, saranno gestite dai titolari di concessioni demaniali che già in passato hanno installato strutture mobili sull’arenile più capiente della Costiera.

Per recarsi sulle spiagge libere sarà necessario prenotare la propria postazione. Il comune di Maiori ha stilato un vademecum da seguire.

1. L’accesso alla spiaggia libera è consentito a tutti in maniera gratuita.

2. In spiaggia ci sono degli stalli, in spazi previsti dalle norme anticontagio, a fruizione libera con obbligo di prenotazione attraverso i contatti i telefonici indicati nell’immagine allegata. Le persone possono accedere liberamente al mare ed usufruire dello spazio libero sull’arenile con la propria attrezzatura.

3. È inoltre possibile prenotare il noleggio di attrezzature balneari (ombrelloni, sdraio, lettini) da pagare ai gestori degli spazi, responsabili del controllo e verifica.

4. Per poter accedere alla spiaggia, in generale, è prevista la tracciabilità delle persone con misurazione temperatura all’accesso e raccolta dati conservati per 14 giorni in un registro, come da disposizioni governative.