Maiori: dal 13 al 16 giugno la manifestazione di AmiCigar, festa del “fumo lento”

Si terrà a Maiori da oggi e fino al 16 giugno il 13esimo incontro di AmiCigar, una festa del “fumo lento” ed in particolare un incontro di appassionati dei sigari cubani.

La manifestazione, che avrà come centro nevralgico Maiori, sarà una full immersion nel mondo del sigaro che vedrà gli associati passare da una cena sociale, ad una festa in stile caraibico, da degustazione con abbinamenti di sigari vintage o edizioni speciali, a presentazioni eno – gastronomiche di prodotti del territorio; insomma le specialità cubane e le bellezze della costiera in un connubio ideale.

Alla manifestazione saranno presenti appassionati di 18 paesi diversi, arriveranno dall’Australia, Argentina, USA, Giappone, Russia, Hong Kong, Canada, molti dei paesi europei e, naturalmente, dall’Italia, tutti spinti dalla stessa passione.

I soci AmiCigar sono uniti da un sincero legame di amicizia: insieme propongono, innovano e realizzano un evento che anno dopo anno assume sempre più le caratteristiche di una rimpatriata: non evento, non manifestazione, non promozione, ma semplicemente la casa della passione dove tutti i componenti della famiglia AmiCigar fanno annualmente ritorno.

Quest’anno molte novità, alcune condivise con i partecipanti, altre dettate dalle necessità organizzative per accogliere al meglio gli AmiCigar, altre ancora imposte dagli eventi che, crudeli, lasciano “orfani”, ma sempre con la gioia e la certezza che la passione vissuta in un’amicizia, coltiva la memoria e dà pienezza al tempo trascorso insieme.

A partire da oggi dunque se vedete volute di fumo che sovrastano gruppi di persone in polo blu, non lasciatevi distrarre, ma guardate l’emozione nei loro occhi tornati bambini che comunica passione ed amicizia.