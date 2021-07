Maiori, CostieraArte: inaugurata l’esposizione “Sfumature d’Arte” / Foto

E’ stata inaugurata venerdì scorso “Sfumature d’Arte”, esposizione artistica degli allievi del laboratorio d’arte “Sulle Orme dei Costaioli” nell’ambito del progetto Benessere Giovani “Maiori Hospitis” con capofila il Comune di Maiori.

La mostra sarà tenuta nei locali messi a disposizione dell’associazione CostieraArte dal signor Massimo Ferraioli e sono siti sul lungomare Amendola di Maiori adiacenti al bar Mediterraneo.

Frutto di un workshop artistico e didattico, ha visti coinvolti come docenti l’artista Milena Gallo per il corso di Pittura, la scultrice Rita Cafaro per la Scultura- Ceramica, il maestro Lucio De Simone per le lezioni al Tornio e la fotografa Adele Filomena per la fotografia digitale.

Il laboratorio d’arte “Sulle Orme dei Costaioli” nasce con l’obiettivo di avvicinare all’arte offrendo nuovi originali percorsi per osservare e interpretare la realtà con i linguaggi del contemporaneo; ed è ciò che hanno fatto gli allievi del progetto “Maiori Hospitis”.

“Educare all’arte significa educare lo sguardo e offrire ad ognuno la possibilità di sviluppare la propria sensibilità, conoscenza, competenza ed abilità” è quello che afferma Adele Filomena che ha sperimentato un progetto di fototerapia con le sue allieve ponendo la ricerca della propria identità > immagine come obiettivo.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti”, sottolinea il presidente di CostieraArte Silvio Amato, “ la sinergia che si è venuta a creare tra i docenti e gli allievi ha dato frutti sorprendenti!”

Le attività del Laboratorio non si fermano, chiunque fosse interessato può scrivere a costieraarte@gmail.com