Maiori: chiusa la spiaggetta libera in località Collata, necessari lavori di messa in sicurezza / Foto

I bagnanti della Costiera Amalfitana potrebbero essere costretti a rinunciare alla caratteristica spiaggetta alle spalle del porto di Cetara. Il piccolo arenile, facente parte del comune di Maiori, non sarà più accessibile se non al termine dei lavori di messa in sicurezza.

Il lido Carioca, che da anni ospita decine di bagnanti e turisti, non ha potuto predisporre le attrezzature a causa di una situazione burocratica abbastanza complessa. I fatti risalgono all’estate dello scorso anno quando la Guardia di Finanza navale di Salerno appose i sigilli per un abuso edilizio perpetrato sul costone roccioso prospiciente ad una particella della spiaggia, raggiungibile via mare, a poche centinaia di metri dall’arenile in concessione. Il 27 novembre del 2019 il sindaco di Maiori, Antonio Capone, firmò un’ordinanza nella quale invitava il quanto proprietario, a verificare la stabilità del costone roccioso e a effettuare gli interventi di messa in sicurezza a cura di un’impresa specializzata con eventuale bonifica e manutenzione ordinaria e straordinaria della parete.

Da quel momento, però, nulla è accaduto. Giuseppe Apicella, rappresentante della Cooperativa Service 89 che da anni detiene la concessione della spiaggetta, lo scorso 1° giugno si è recato all’arenile per iniziare i lavori di montaggio della struttura del lido.

La polizia municipale solo in quel momento gli ha comunicato dell’ordinanza che interdiva l’accesso, risalente a oltre sei mesi prima. “Mi hanno detto di quest’ordinanza del comune di Maiori solo il 1° giugno, quando io stavo per iniziare le attività per il montaggio del lido – ci spiega Giuseppe Apicella – Il comune di Maiori non mi ha inserito nel piano spiaggia, per loro sono un fantasma. Non mi hanno tenuto in considerazione”.

Sul costone roccioso che sovrasta il piccolo arenile sono stati effettuati lavori di messa in sicurezza nel 2007, con il montaggio di una rete metallica per evitare che potessero esserci crolli di massi che mettessero in pericolo i bagnanti. “Nel 2007 sono stato autorizzato dal comune di Maiori ad effettuare i lavori di messa in sicurezza e bonifica – sottolinea Apicella – Mi trattano come un delinquente. Dal comune mi mandano da una parte e all’altra senza darmi la possibilità di effettuare una perizia per dimostrare che la particella della spiaggia dove è presente il lido è sicura. Sono un piccolo imprenditore, ho sempre pagato le tasse e non merito di essere trattato in questo modo. A maggio hanno fatto un piano spiagge e non mi hanno inserito, per loro sono un fantasma. Se mi chiedessero di fare una verifica, ovviamente per iscritto e non a voce, sarei pronto entro 48 ore a presentare tutta la documentazione necessaria per dimostrare le condizioni di sicurezza. Il proprietario del costone è stato sollecitato ad intervenire ma nulla è accaduto e ora io ne sto pagando le conseguenze”.

Domenica scorsa, approfittando della giornata di sole, decine di persone si sono recate in spiaggia trovando, però, l’accesso sbarrato. Alcuni bagnanti hanno anche cercato di scavalcare la recinzione e il muretto ma sono stati immediatamente allontanati dalle forze dell’ordine arrivate sul posto. E’ bene sottolineare che sulla spiaggetta è presente il lido ma una parte può essere utilizzata liberamente dai bagnanti.

Al momento, però, nessuno può accedervi anche se fino a qualche settimana fa, quando ancora non erano state apposte le griglie all’ingresso, molte persone vi si sono recate anche solo per fare una passeggiata. Il sindaco di Maiori Antonio Capone si dice disponibile a riaprirla nel momento in cui verranno ripristinate le condizioni di sicurezza:”Non è un problema legato al demanio o alla fruizione della spiaggia, è un problema di messa in sicurezza dell’arenile per quanto riguarda il costone roccioso che insiste sullo stesso – spiega Capone – Noi stiamo aspettando da parte della proprietà la perizia, fatta da un geologo, che ci rassicuri sulle condizioni di sicurezza del costone roccioso, dopo di che la spiaggia tornerà ad essere fruibile sia per quanto concerne la parte libera che per quella privata”.