Maiori: cede terrazzamento sopra San Francesco. Evacuate 10 famiglie / Foto e Video

Un intero terrazzamento che sbriciola sotto il tiepido sole del pomeriggio. E’ accaduto a Maiori intorno alle 15,30, al di sopra del gruppo di palazzine attigue alla basilica di San Francesco.

Il rumore provocato dall’ennesimo smottamento ha subito richiamato l’attenzione delle persone che vivono all’interno del palazzo più prossimo alla montagna e ai piedi del quale si è riversata parte del terreno e delle pietre cadute durante il cedimento del terrapieno.

E uno dei massi venuti giù insieme al terreno, rimbalzando al suolo, ha sfondato la finestra di un’abitazione al piano terra. E per fortuna che la stanza al momento non era occupata da nessuna delle persone che ci abitano.

Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di maiori che insieme agli agenti del comando di polizia municipale di maiori hanno disposto l’evacuazione temporanea delle palazzine per eseguire una serie di accertamenti.

I caschi rossi dopo aver accertato la presenza del materiale ai piedi del palazzo si sono recati nella parte alta della montagna da cui si è verificato lo smottamento accertando come la quantità di terreno scivolato a valle fosse maggiore del previsto.

Lungo la roccia a strapiombo su cui poggiano i terrazzamenti è evidente il segno di colata anche questa frutto dell’ondata di maltempo abbattutasi sulla Campania e che in Costiera Amalfitana ha creato danni e disagi seminando la paura tra gli abitanti.

In serata sono giunti anche i tecnici del Genio Civile di Salerno che erano in zona per altri sopralluoghi tra Pontone e Ravello. Dall’esito della verifica e dal successivo summit con comune e vigili del fuoco si deciderà se evacuare completamente le due palazzine dove vivono dieci famiglie. Il resto delle abitazioni risultano sgombere essendo occupate nei periodo estivo.

Sul posto è presente anche il sindaco di maiori, Antonio Capone, che si è già attivato nell’eventualità venisse confermato l’allontanamento in via precauzionale delle persone che vivono tra le due palazzine. Quattro di queste avrebbero già trovato sistemazione altrove mentre per le restanti il comune avrebbe ottenuto la disponibilità del vicino convento di San Francesco all’ospitalità delle restanti famiglie al momento evacuate.

Seguiranno aggiornamenti