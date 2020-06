Maiori: 30 borse lavoro per il progetto #RICOMINCIODATE RIPARTIAMO INSIEME SICURI

Il Comune di Maiori ha indetto un avviso pubblico per l’assegnazione di 30 borse lavoro nell’ambito del progetto #RICOMINCIODATE RIPARTIAMO INSIEME SICURI destinato a soggetti in difficoltà socio-economiche a seguito dell’emergenza Covid-19.

Il progetto prevede lo svolgimento di attività relative alle seguenti aree: spiagge e mare;

parco giochi presso il lungomare Amendola; giardini Palazzo Mezzacapo; bagni pubblici e piccola manutenzione a tutela del decoro urbano.

Le attività dovranno essere realizzate dal 22 giugno al 22 settembre 2020 per ciascuna borsa lavoro è previsto compenso netto di euro 600,00 previa presentazione dei fogli di presenza, vistati dai rispettivi coordinatori. Ciascuna borsa lavoro ha una durata di un mese.

Possono partecipare all’avviso pubblico i cittadini che hanno compiuto il 18mo anno di età e non aver raggiunto l’età pensionistica; residenti nel Comune di Maiori da almeno 6 mesi al momento della presentazione della domanda; disoccupati o inoccupati al momento della presentazione della domanda e privi di forme di sostegno al reddito; essere di sana e robusta costituzione fisica idonea allo svolgimento delle attività; essere iscritto al competente Centro per l’Impiego; non essere percettore di reddito di cittadinanza; non aver superato per l’anno corrente l’importo di € 5.000,00 per prestazioni occasionali. L’istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo familiare.

La domanda va presentata entro le ore 13,00 del 15 giugno 2020 all’indirizzo mail: anagrafe@comune.maiori.sa.it a mezzo pec: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it.

Di seguito il bando completo e la domanda da compilare:

