Con una spesa minima è possibile portare in casa la magica atmosfera natalizia e stupire gli ospiti: la super offerta da non perdere sul volantino Lidl.

Novembre inoltrato segnala che il Natale è alle porte. Gli amanti del periodo festivo hanno dato il via ai preparativi già da alcune settimane, mettendosi all’opera per portare l’atmosfera natalizia in casa. Così come accade per le strade, anche la propria dimora si trasforma in un rifugio accogliente e suggestivo.

Merito di addobbi e decorazioni che vengono rispolverati per l’occasione, diventando protagonisti dell’arredo. L’albero di Natale catturerà gli occhi degli invitati con le sue luci e i suoi colori, ma non meno importante è la tavola. Come insegnano anche i grandi nomi del settore, i complementi che compongono la cosiddetta “mise en place” si aggiornano periodicamente.

Ci si può divertire a giocare con la fantasia, spaziando tra stili diversi che interpretano al meglio la stagionalità. Un gusto che si ritrova nei giorni delle feste di Natale, quando anche la tavola assume un aspetto elegante, sofisticato e magico.

Questa volta, per arricchire i banchetti con quel tocco in più non sarà necessario cedere ad acquisti spropositati. La tavola sarà impreziosita da piccoli gioielli che costano poco più di un euro. Questa possibilità è offerta da colosso dei supermercati Lidl, che sta facendo brillare gli occhi dei suoi clienti con il nuovo volantino.

Natale da sogno in tavola con Lidl: l’accessorio economico che dona stile ed eleganza

Lo stile della casa rispecchia la propria personalità. Oggi le innumerevoli proposte del settore permettono di andare incontro a qualunque gusto. Anche chi ama il minimalismo tra le mura domestiche, però, non può non cedere ad un pizzico di luce e ricchezza nel periodo festivo.

A Natale e Capodanno la tavola imbandita cattura l’occhio degli ospiti anche grazie ai giusti accessori. Da Lidl questa settimana è possibile acquistare tutto quello che serve per arricchire la tavola delle feste con una manciata di euro. A partire dal 17 novembre è possibile trovare nei punti vendita i bellissimi piatti natalizi della linea Livarno Home.

Si può spaziare tra diversi modelli. Il volantino mostra la versione rotonda con diametro di 33 cm e stampa decorativa sui toni oro, bianco o grigio. In alternativa, anche quella rettangolare metallizzata da 35,5 x 17 cm nei colori oro, rosso e argento. Difficile crederci, ma è possibile portarsi a casa questi componenti per la tavola a soli 2 euro al pezzo. Ideali per servire le portate dei cenoni e per fare da base a stuzzichini, antipasti, primi, secondi e dolci.

Naturalmente le proposte natalizie per la tavola non finiscono qui. Nel volantino Lidl di questa settimana si trovano anche le candele profumate in vasetto e in bicchiere trasparente con varie fragranze al prezzo di 1,50 euro l’una. Perfette come centrotavola per un’atmosfera calda e accogliente.

In più, per chi preferisce le versioni artificiali, si segnalano i lumini LED da 4 pezzi a 1,50 euro. Con luce bianca e batterie incluse, permettono di aggiungere l’effetto fiamma alla tavolata senza preoccuparsi del fuoco.