Luxury Travel Advisor: in gara l’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi

Il sito web Luxury Travel Advisor ha aperto ufficialmente il secondo round del concorso “Most instagrammable hotel world 2021” che premia gli hotel di lusso più postati e che hanno raggiunto il maggior numero di like su Instagram.

Tra gli hotel del mondo che si contendono la seconda fase c’è anche l’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi che compete con altre strutture paradisiache disseminate un po’ in tutto il mondo.

Il Grand hotel amalfitano si avvia al secondo turno dopo aver superato The Shelbourne, Autograph Collection con il 62,02% dei voti. “La piscina a sfioro all’aperto offre viste ininterrotte sulla Costiera Amalfitana e sul mare. È delimitato da un’elegante terrazza in pietra e da numerosi lettini”.

Dopo aver “battuto” The Shelbourne, Autograph Collection con il 62,02% dei voti, adesso l’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi si “scontra” con lo svizzero Gstaad Palace.

Si può votare il Grand Hotel di Amalfi solo una volta per round. Gli hotel sono suddivisi in quattro parentesi regionali: Le Americhe; Asia e Oceano Indiano; Europa; e Africa, Medio Oriente e Oceania.

“NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi ow.ly/nDRz30p0KUq continua ad essere in lizza per essere “The Most Instagrammable Hotel In The World 2021” by Luxury Travel Advisor grazie ai vostri voti: siamo ora nella seconda fase e abbiamo ancora bisogno di voi!

Per far accedere il nostro hotel amalfitano al terzo round si può votare qui ow.ly/wLeO30rBiiF fino a lunedì mattina!!!” – questo il messaggio di sostegno dell’Hotel amalfitano.

Non ci resta che votare!