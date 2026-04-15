Ravello vive una giornata di profondo dolore per la scomparsa di Anna Fraulo, storica albergatrice e figura simbolo dell’accoglienza locale, venuta a mancare nella notte all’età di 97 anni.

Anima dell’Hotel Graal, fondato insieme al marito Oliviero, Anna Fraulo ha rappresentato per decenni un punto di riferimento imprescindibile per il turismo ravellese. Una vita interamente dedicata al lavoro e alla propria terra, vissuta con rigore, passione e una dedizione assoluta che l’ha resa una presenza autorevole e rispettata.

Madre del sindaco Paolo Vuilleumier, lascia un segno profondo non solo nella sua famiglia – unita oggi nel dolore insieme ai figli e ai nipoti – ma anche nell’intera comunità e nel tessuto imprenditoriale della Costa d’Amalfi. La sua storia personale si intreccia con quella del Paese: nata nel 1928, ha attraversato momenti cruciali della storia italiana, forgiando un carattere forte e determinato, sempre legato alle radici ravellesi.

Nel corso degli anni ha guidato la sua struttura con attenzione e disciplina, incarnando uno stile di ospitalità autentico, fatto di cura dei dettagli e presenza costante. Un modello oggi sempre più raro, che ha contribuito a costruire l’identità turistica di Ravello nel mondo.

Alla famiglia Vuilleumier giunge anche il cordoglio istituzionale della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, che si stringe con affetto al primo cittadino per la perdita dell’amata madre .

A tutta la famiglia, e in particolare al sindaco Paolo Vuilleumier, la redazione di Amalfinotizie esprime sentimenti di profonda vicinanza e sincero cordoglio per una perdita che colpisce l’intero territorio.