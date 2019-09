Paolo Bessegato è uno degli attori più apprezzati del panorama italiano ed è anche conosciuto per essere il fidanzato di Lunetta Savino.

Lunetta Savino: chi è,carriera, età, lavoro e vita privata fidanzato Paolo Bessegato

Paolo Bessegato come detto in precedenza è uno degli attori più conosciuti del panorama teatrale italiano.

Sono molti i personaggi del teatro sia classico che contemporaneo a cui ha dato vita: il Conte ne “La bottega del caffè” di Goldoni-Fassbinder, regia di Bruni-De Capitani, al Teatro dell’Elfo nel 1991; Admeto nell’ “Alcesti” di Euripide, accanto a Lucilla Morlacchi, regia di Walter Pagliaro; Corrado ne “La morte civile” di Paolo Giacometti, regia di Giuseppe Bertolucci, insieme a Sabina Guzzanti, David Riondino e Antonio Catania, con i quali nel 1993 aveva formato compagnia Ulisse in “Ecuba” di Euripide, con Anna Proclemer, regia di Massimo Castri, per il Teatro di Roma nel 1994; Filippo in “Aria di famiglia” di Bacri e Jaoui, regia di Michele Placido, insieme ad Alessandro Haber e Rocco Papaleo, all’Arena del Sole di Bologna nel 1998.

Cherea in “Caligola” di Camus, regia di Claudio Longhi, accanto a Franco Branciaroli, con la Compagnia degli Incamminati nel 2003; Pantalone ne “Il giuocatore” di Goldoni, accanto a Franca Valeri, regia di Giuseppe Patroni Griffi, prodotto dal Teatro Eliseo di Roma nel 2004; tutti i tre personaggidi “Ritter, Dene, Voss” di Thomas Bernhard, regia di Renato Sarti, per il Teatro della Cooperativa di Milano nel 2005; il marito in “Casa di bambola” di Ibsen, regia di Leo Muscato, insieme a Lunetta Savino; l’uomo, in coppia conElisabetta Pozzi, in “Macelleria messicana” di Enrico Groppali, regia di Daniele Salvo, Ctb Teatro Stabile di Brescia nel 2013.