Praiano, dal 1 al 3 agosto ritorna la Luminaria di San Domenico / Programma

Dal 1 al 3 agosto si rinnova a Praiano, dalle 21.30 in Piazza San Gennaro l’antica tradizione della Luminaria di San Domenico.

L’antica tradizione iniziò nel 1606, quando in paese giunsero i monaci domenicani dalla Sanità a Napoli. Nei secoli passati tutti i cittadini conservavano durante l’anno i rami secchi, i tralci di vite, di alberi e arbusti realizzando le “fascine” che poi bruciavano nei propri giardini i giorni antecedenti il 4 agosto, Festa di San Domenico, in onore al frate domenicano, venerato nel convento di Santa Maria a Castro.

Il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro V. e M. e la coreografia curata dai “Ragazzi della Luminaria” daranno il via all’accensione delle candele posizionate lungo il decoro del pavimento maiolicato della piazza. Ad accompagnare la serata l’artista del fuoco VESTA si esibirà in “Ring of Fire”: l’energia del fuoco incontrerà la dinamicità di un corpo, per creare assieme turbinii di danze, coreografie fiammeggianti e improbabili acrobazie. Il fuoco e il circo rimarranno sempre al centro dello spettacolo, emozionando il pubblico con un’atmosfera suggestiva. Spettacoli ore 22.15 e 23.15

Mercoledì 4 agosto 2021

FESTA DI SAN DOMENICO

Convento di Santa Maria a Castro/San Domenico

Ore 7.00 Santa Messa

Ore 8.00 Messa Solenne.

Chiesa di San Gennaro V. e M. – ore 20:00

Messa Solenne in onore di San Domenico da Guzman, a 800 anni dalla sua morte (1221 – 2021). Al termine, benedizione della popolazione con la reliquia di San Domenico.

Durante tutte le serate della manifestazione l’ingresso alla piazza sarà obbligatoriamente a senso unico: si accederà alla piazza dalla SS 163 – via G. Capriglione, in corrispondenza dell’Ufficio Informazioni Turistiche; l’uscita sarà consentita solo da via Masa in direzione via Rezzola.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Pelagos, la Parrocchia San Gennaro V. e M. e con il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi è stato realizzato nel rispetto delle normative anti Covid 19.

Come previsto dalla misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di Covid-19, l’ingresso in piazza San Gennaro sarà contingentato e, per permettere a tutti partecipare alla manifestazione, verrà regolamentato anche il tempo di stazionamento in piazza.

PER INFORMAZIONI : 089 874557 – www.luminariadisandomenico.it