Luglio al Cinema Iris di Amalfi: la programmazione completa

Saranno tre i film che il Cinema Iris di Amalfi proietterà in questo caldo mese di Luglio: “Toy Story 4”, nuova pellicola della Dinsey Pixar adatto ai più piccoli; “Anabelle 3” per gli amanti dell’horror e “Spider – Man Far From Home” per gli amanti dei supereroi.

Toy Story 4

Nove anni prima degli eventi del terzo film, lo Sceriffo Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Bo Peep e Slinky cercano di salvare RC, che è rimasto fuori dalla casa di Andy durante un temporale. La missione va a buon fine, ma Bo viene poi venduta ad un uomo. Woody cerca di fare il possibile per non farla partire, ma Bo lo rassicura, affermando che essere venduti è parte della vita di un giocattolo.

Orari di programmazione di TOY STORY 4 da giovedì 11 luglio a mercoledì 17 luglio (lunedì chiuso): tutti i giorni spettacolo unico ore 19.00.

Annabelle 3

Terzo capitolo della serie horror che ha per protagonista la famigerata bambola indemoniata dell’universo di “The Conjuring”. Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola “al sicuro” dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judyla figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

Orari di programmazione di ANNABELLE 3 da giovedì 18 a mercoledì 24 luglio (lunedì chiuso): tutti i giorni alle 19.00 e Venerdì 19, sabato 20, martedì 23 e mercoledì 24 secondo spettacolo alle 21.00.

Spider – Man Far From Home

E’ il sequel di Spider-Man: Homecoming!. Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Furya svelare il mistero degli attacchi di creature elementari che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

Orari di programmazione di Spider – Man Far From Home da giovedì 25 a mercoledì 31 luglio (lunedì chiuso): tutti i giorni alle 18.30 e Venerdì 26, sabato 27, martedì 30 e mercoledì 31 secondo spettacolo alle 21.00.

Dopo circa 35 anni di intermittente funzionamento, ha ufficialmente riaperto i battenti il Cinema Iris, punto di incontro da generazioni per tanti amalfitani ed abitanti della costiera. Oltre a proiettare le ultimissime novità della programmazione cinematografica, la sala, completamente ristrutturata e rimodernata, può ospitare anche eventi collaterali, conferenze e meeting. Tra una proiezione e l’altra, non lasciarti sfuggire un po’ di sano relax e quattro chiacchiere con gli amici al bar del Cinema Iris.

Il cinema Iris in via S. Maria Maggiore ad Amalfi. Tel: 089 8736384 – 320 8450116 sito web: info@cinemairis.it – pagina Facebook: Cinema Iris Amalfi.