A Cava de’ Tirreni crescono e si preparano atleti sempre più bravi e performanti.

La giovane cavese Lucia Senatore è risultata seconda in Italia nella sua specialità di Pesistica, dopo le qualificazioni regionali.

Ecco i dettagli.

Lucia Senatore di Cava de’ Tirreni al Secondo Posto in Italia per la Distensione su Panca

Come ha riportato il quotidiano web Ulisse On Line, Lucia Senatore, classe 1984, ha ottenuto un ottimo risultato in classifica nazionale in Distensione su Panca, specialità di Pesistica.

Lucia ha gareggiato lo scorso Luglio 2019 a Maddaloni, in provincia di Caserta, durante le qualificazioni regionali agli Assoluti di Distensione su Panca, e si è piazzata al secondo posto in Italia.

Grande soddisfazione per l’atleta cavese, e per il suo preparatore Alfonso D’Anella.

D’Anella è tecnico federale FIPE (Federazione Italiana Pesistica) ed istruttore dell’Accademia Italiana della Forza.

L’allenatore, insieme alla Senatore e ad altri atleti, porta avanti da tempo il progetto “Cava Powerlifting”, ed ha conseguito già altre vittorie e altri titoli durante le gare federali.

Il percorso di Lucia in questo campo non è stato facile, ci è voluto tanto impegno e molta passione.

Aveva iniziato in pesistica con il prof. Nicola Laudato, con il quale collabora presso le strutture della N-Lab Gym.

Preparata poi da D’Anella, l’anno scorso ha sfiorato la qualificazione alle finali di distensione su panca.

Dopo la delusione, ovviamente, non si è fermata: insieme al suo allenatore, Lucia si era ripromessa di riuscirci l’anno successivo, e così è stato.

Il suo risultato, prima classificata alle qualificazioni di Maddaloni (CE), e seconda in classifica nazionale, le consentirà di arrivare alle finali.

La classifica in questione è stata pubblicata dal sito web della Federazione Italiana Pesistica.

Le finali verranno disputate dalle prime sei atlete di questa lista.

Lucia Senatore si misurerà con le altre 5 finaliste a Grottaglie in provincia di Taranto, il prossimo Sabato 28 Settembre alle ore 13.15, per la categoria 61 kg.

Complimenti a questa giovane pesista di Cava de’ Tirreni, ed in bocca al lupo per la prossima competizione che sarà fondamentale, anche se questa è già di per sè una bella vittoria.

Onore anche al preparatore Alfonso D’Anella e al suo staff, che stanno facendo un ottimo lavoro con questi ragazzi cavesi.