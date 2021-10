Salerno, Luci d’Artista: 1 milione e 700mila euro per far brillare la città

E’ di 1 milione e 700 mila euro l’importo del pacchetto di eventi natalizia che rientra nella kermesse Luci d’Artista di Salerno.

A rendere nota la cifra è il quotidiano La Città di Salerno che spiega che sono soldi che in parte arrivano dalla Regione Campania e che in parte erano già versati per quella che sarebbe dovuta essere una versione light della kermesse artistica prevista per lo scorso anno.

Una prima tranche di 671.945 euro (di cui 600mila euro di fondi regionali e 71.945 euro a carico del Comune) era già arrivata nelle casse di Palazzo di Città lo scorso autunno quando si immaginò un allentamento della pandemia e la possibilità di realizzare comunque il format natalizio, magari in formato ridotto.

La pandemia non permise lo svolgimento della kermesse per cui la cifra è rimasta in cassa. A questi vanno ad aggiungersi 1 milione e 100 mila euro.

Al budget si aggiunge anche l’acquisto dell’Albero di Natale che, quindi, non sarà più preso a noleggio.

Intanto in città sono già partite le istallazioni delle opere luminose che proseguiranno per tutto il mese di ottobre. La manifestazione, sostenuta dalla Regione Campania ed organizzata dal Comune di Salerno, si svolgerà dal principio di novembre e fin oltre l’epifania 2022” fanno sapere dal Comune.