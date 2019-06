Questa sera su Canale 5 andrà in onda la finale di All Together Now il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, del quale Luca Di Stefano è stato grande protagonista.

Il format è molto semplice, ci sono aspiranti cantanti o semi professionisti, che si esibiscono davanti ad un muro composto da 100 persone.

Chi riesce a far alzare tutti i componenti, tutti esperti del settore, si aggiudica direttamente la finale.

Come detto questa sera ci sarà la finale che assegnerà il premio da 50 mila euro.

Luca Di Stefano All Together Now Finale: chi è, età, vita privata e curiosità

Luca Di Stefano ha soli 19 anni e si è esibito con Just the way you are di Barry White. Nonostante il viso semplice e pulito ha sfoggiato una potenza vocale che ha stupito tutti.

Durante la sua esibizione ha emozionato i giudici componenti del muro visto che è riuscita ad ottenere uno straordinario 95.

Insieme a lei sono approdati in finale: Federica Bensi, Manuel Colecchia, Luca Di Stefano, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo Paradisone, Gregorio Rega

Per scoprire se riuscirà a conquistare la vittoria non resta che sintonizzarsi questa sera in prima serata, ovviamente su Canale 5.