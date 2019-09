Silvio Testi è conosciuto per essere il marito di Lorella Cuccarini ma anche per essere un ballerino e coreografo di successo.

I due si sono conosciuti ai tempi di Fantastico, programma grazie al quale lei ha ottenuto la notorietà.

Lorella Cuccarini: chi è, età, figli, carriera e curiosità marito Silvio Testi

Silvio Capitta noto con lo pseudonimo di di Silvio Testi è nato a Viterbo nel 1954. Nel 1978, mentre aveva già intrapreso la carriera da produttore discografico per una nota casa di produzione romana, si laurea in giurisprudenza presso la Sapienza di Roma con il massimo dei voti.

Nello stesso anno la sua carriera artistica compie un salto di qualità. Silvio Testi, infatti, inizia a collaborare con l’ambiente televisivo producendo a livello musicale, brani di grandi artisti come Stefania Rotolo ed Heather Parisi.

Produce le coreografie per programmi di grande successo come Fantastico, collabora in altri programmi come Stasera niente di nuovo, Serata d’onore, Odiens e Lascia o Raddoppia.

Silvio Testi, come detto in precedenza, ha conosciuto proprio durante il periodo di Fantastico Lorella Cuccarini.

I due si sposano nel 1991 e dal loro amore sono nati 4 figli: Sara, Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara.