Loredana Lecciso sará ospite del programma domenicale di Barbara D’Urso Domenica Live e, tra gli ospiti di questa prima putata c’è Loredana Lecciso.

E’ diventa famosa proncipalmente per la sua storia d’amore, orami finita, con il cantante Al Bano.

Chi è Loredana Lecciso: etá, curiosità, figli, Al Bano e vita privata

Nata a Lecce il 26 agosto 1972 è diventa giornalista pubblicista ma successivamente è stata radiata dall’albo dei giornalisti.

Per circa tre anni, dal 1993 al 1996 è stata sposata con Fabio Cazzato dal quale ha avuto una figlia di nome Brigitta.

Ha iniziato a carriera televisiva nella piccola emittente televisiva leccese Canale Otto mentre a livello nazionale appare in concomitanza della relazione con Al Bano.

Nel 2004 partecipa al reality show televisivo La fattoria e, in coppia con la gemella Raffaella, al programma televisivo Domenica in.

Conosce e va a convivere con Al Bano nel 2001 dal quale ha avuto altri due figli: Yasmine, nata nel 2001, e Albano junior, detto Bido, nato nel 2002.

Fra l’autunno 2004 e l’inverno 2005 i litigi in diretta televisiva con Al Bano si sono svolti a colpi di battute e controbattute dei due.

Tutti i rotocalchi specializzati in cronaca rosa e i programmi televisivi hanno costruito la loro storia considerata un vero e proprio fenomeno di costume.

Nell’ottobre 2005 annuncia di volerlo lasciare e andare via da Cellino San Marco, il paese natale di Al Bano Carrisi, dove i due abitavano con i figli.

Dal 24 febbraio 2010 partecipa alla settima edizione del reality show L’isola dei famosi su Rai 2 venendo eliminata nel corso della quarta puntata.

E’ stata ospite in programmi specializzati in cronaca rosa, come La vita in diretta o Le amiche del sabato e, attualmente, nel salotto di Domenica Live.

Ha condotto con Monica Setta e Rita dalla Chiesa la trasmissione Le donne lo sanno, in onda su Radionorba e Radionorba TV.

Nel marzo del 2018 ha debuttato come attrice a teatro prendendo parte allo spettacolo Le ultime parole di Cristo.

Lo scorso anno ha pubblicato una foto su Instagram con un uomo misterioso ma non si conoscono dettagli sulla sua vita privata.