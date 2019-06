L’Onore e il Rispetto Ultimo capitolo: trama, attori e anticipazioni 16 Giugno

E’ diventato ormai un appuntamento fisso della domenica pomeriggio degli italiani, parliamo di L’onore e il rispetto Ultimo Capitolo.

Con l’arrivo della bella stagione i palinsesti televisivi si stanno progressivamente svuotando ed ecco che vengono riproposte le fiction di maggiore successo degli ultimi anni.

L’Onore e il Rispetto Ultimo capitolo: trama

Tonio Fortebracci si risveglia in una cantina buia e sporca. Sono passati due anni da quando Ettore De Nicola e i suoi uomini, dopo aver ucciso Carmela, grande amore di Tonio, e sterminato la sua famiglia, l’hanno rapito e torturato per fargli confessare dove avesse nascosto il tesoro.

Ora tutti lo credono morto ma Salvatore/Dagò, l’uomo di De Nicola incaricato di ucciderlo dopo le inutili torture, lo ha lasciato in vita e lo nasconde in uno scantinato. Una retata della polizia porta Dagò in carcere per detenzione di armi ma nessuno dei poliziotti incaricati di perquisire la casa, si accorge di quell’ammasso di coperte sotto cui si nasconde qualcuno.

Lì sotto c’è Tonio Fortebracci: cammina a stento, la luce acceca i suoi occhi troppo abituati al buio, i suoi muscoli sono deboli per mancanza di cibo, ma la voglia di libertà è troppo forte e Tonio corre… corre nella campagna assolata di Sirenuse finché le gambe ce le fanno, finché il fiato ce la fa. Poi sviene e viene risvegliato da un bambino, Adelchi.

Cast con molti attori italiani. I protagonisti del film, infatti, sono: Gabriel Garko, Giulia Petrungaro, Valerio Morigi, Sara D’Amario, Bruno Eyron, Darya Baykalova