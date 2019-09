Lo stilista Roberto Zeno intervistato da Barbara Castellani: i suoi occhiali spopolano in Costiera

É una stagione d’oro per lo stilista di moda e preziosi Roberto Zeno, ambasciatore del made in Italy nel mondo con le sue collezioni Luxury.

Zeno é stato intevistato qualche giorno fa a Milano dalla giornalista Barbara Castellani, volto noto di Sky e, tra una domanda e l’altra, l’attenzione é stata focalizzata sulla nostra Costiera Amalfitana.

I prodotti Luxury dello stilista hanno infatti avuto un grandissimo successo durante quest’estate, in particolare le borse Petit e gli occhiali da sole.

“La mia grande soddisfazione é stata vedere che in Florida, durante il campionato mondiale di Moto GP, il premio sia stato Roberto Zeno – riferito lo stilista alla Castellani-. Anche nella rinomata costiera Amalfitana molti vip e nip hanno scelto i miei occhiali e molti clienti del jet-set mi mandano le foto su Instagram. Gli occhiali sono realizzati in acetato di celluloide con montature leggere da portare ogni giorno senza sentirne il peso ovviamente sono frutto di anni di studio nei nostri laboratori di stile”.

Un altro oggetto molto richiesto è stata la borsa “Lolita” di piccole dimensioni, ideale per la sera e ideata dalla figlia dello stilista, Nunzia. Molto richiesta in bianco con materiale in pelle o rossa in coccodrillo molto apprezzata da Valeria Marini nostra amica e cliente Roberto Zeno.

Nonostante la notizia di un tentativo di falsificazione del brand, nello specifico di 30mila occhiali da sole (la notizia apparve su Il Mattino e costrinse lo stilista ad un ritorno immediato da New York), oggi Zeno é entusiasta del suo brand resciuto anche grazir ai suoi figli Nunzia, designer di borse ed Antonio designer di gioielli dell’omonimo marchio.

La sua popolarità ha anche superato l’oceano dal momento che lo stilista ha legami con l’America e persino il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump utilizzi il suo profumo Momo. In questo periodo Zeno sta lavorando all’apertura di un negozio a Manhattan e, perché no anche a Londra!