A 17,99 euro, lo stendibiancheria verticale W5 di Lidl è disponibile in punto vendita. Il prezzo lo posiziona nella fascia bassa del mercato, ma le specifiche tecniche non sono quelle di un prodotto entry-level senza pretese: portata massima dichiarata di 15 kg, capacità fino a 33 grucce, struttura a treppiede con braccio superiore orientabile per camicie e capi da appendere senza pieghe.

Il formato verticale — un’asta centrale con supporto superiore a ombrello e base a tre piedi — occupa una superficie a terra contenuta rispetto a uno stendino tradizionale aperto. È una differenza concreta in appartamenti dove lo spazio sul pavimento è il vincolo reale, non la mancanza di altezza. Lo stendino si piega su sé stesso quando non è in uso, riducendo ulteriormente l’ingombro.

Lo stendibiancheria Lidl risolve problemi di spazio

Il dettaglio tecnico più rilevante riguarda i fili di stenditura, che nei modelli a treppiede economici tendono ad essere sottili e ravvicinati, con conseguente scarsa circolazione dell’aria tra i capi e tempi di asciugatura più lunghi. I modelli W5 di questa categoria proposti da Lidl negli ultimi anni hanno adottato fili più spaziati, una scelta che incide direttamente sulla velocità di asciugatura in ambienti chiusi con ventilazione limitata.

L’osservazione contro-intuitiva riguarda il target. Lo stendibiancheria verticale viene associato quasi automaticamente al monolocale o a chi vive da solo. In realtà, una portata da 15 kg lo rende compatibile con lavatrici da 8-9 kg a pieno carico — cioè con il bucato di un nucleo familiare standard. Il formato verticale non è una soluzione di ripiego per chi ha poco spazio: può funzionare come secondo stendino affiancato a quello da balcone, dedicato ai capi delicati che si preferisce non esporre all’esterno.

La garanzia standard applicata ai prodotti W5 di Lidl è di tre anni, con politica soddisfatti o rimborsati nei 30 giorni successivi all’acquisto. Per un prodotto a meno di 20 euro, è una copertura che non si trova di default nei prodotti analoghi venduti su piattaforme generaliste.

Il confronto con il mercato è il dato più utile per valutare l’offerta. Stendibiancheria verticali con caratteristiche comparabili — portata 15 kg, braccio orientabile, treppiede stabile — si trovano online a partire da 25-35 euro, con picchi che superano i 50 euro per brand come Leifheit o Vileda. A 17,99 euro, il margine di risparmio rispetto alla fascia media è tra i 10 e i 20 euro per un prodotto che svolge la stessa funzione.

Un dato laterale che raramente viene citato in questo segmento: la lunghezza complessiva dei fili di stenditura — nei modelli a torre con ripiani orizzontali — arriva tipicamente a 16 metri, sufficiente per un ciclo di lavaggio completo da lavatrice standard. Il formato verticale a treppiede come quello W5, invece, distribuisce la capacità prevalentemente sulle grucce e sul braccio superiore, il che cambia il modo in cui si organizza fisicamente il bucato. Non tutti i capi si adattano allo stesso modo ai due sistemi.