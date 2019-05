Torna, dopo una settimana di assenza, il programma di successo del mercoledì sera di Canale 5: Live Non è la D’Urso.

Come sempre nel programma di Barbara D’Urso saranno ospiti tanti personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport.

Live – Non è la D’Urso: scopri gli ospiti della puntata di questa sera 1 Maggio

Le protagoniste della puntata di questa sera saranno Paola Caruso e Pamela Prati.

La prima ha ritrovato la mamma biologico dopo 34, proprio grazie a Barbara D’Urso, la seconda è al centro di aspre polemiche per il suo presunto matrimonio con Marco Caltagirone.

In questi giorni pare sia stato anche individuato il padre biologico di Paola Caruso e chissà che stasera non venga presentato proprio durante la puntata del programma di canale 5.

Un lungo spazio sarà dedicato al presunto matrimonio di Pamela Prati anche se la showgirl sarda non potrà essere in studio visto che l’esclusiva per l’evento è stata concessa a Verissimo.

Secondo le indiscrezioni che trapelano sul web saranno presenti in studio anche Alberico Lemme, appena uscito dalla casa del Grande Fratello e Lele Mora.

Al momento non è stato chiarito che ruolo avranno, se dovranno affrontare gli sferati o se saranno semplicemente opinionisti.

Sarà, come sempre, una puntata ricca di colpi di scena e di sorprese. Per scoprire cosa accadrà a Live Non è la D’Urso, quindi, non resta che sintonizzarsi questa sera 1 Maggio, in prima serata, ovviamente su Canale 5.