Inizierà questa sera il nuovo programma di Canale 5, condotto da Barbara D’Urso, è che alla conduttrice napoletana è legato anche il nome “Live – Non è la D’Urso“.

Live – Non è la D’Urso

Ad anticipare l’inizio della nuova avventura di Barbara D’Urso un video di presentazione postato sul profilo social della conduttrice. La trasmissione segna il ritorno di Barbara in prime time con un talk show. Nel promo si vede la D’Urso conduttrice del Tg5, sposa ne Il Segreto, velina a Striscia la Notizia, meteorina, giudice a Forum, inviata, compagna di Ridge a Beautiful. Poi, finalmente, qualcuno spegne la tv. Chi? Ovviamente lei, Barbara, quella vera.

In ogni puntata la padrona di casa ospiterà in studio de L’isola dei famosi prima e del Grande Fratello poi, parlando di argomenti strettamente collegati alle dinamiche dei reality di Canale 5. Sul profilo social di Pomeriggio 5 è stato annunciata la data di inizio del programma. Live – Non è la D’Urso prenderà il via il prossimo 13 marzo.

Live – Non è la D’Urso: ospiti

Nella prima puntata sarà in studio Al Bano, che ritroverà aanche Loredana Lecciso. A sorpresa in studio anche Jasmine e Al Bano Junior.

Sarà ospite del programma di Canale 5 anche Fabrizio Corona, che da anni non parla con la conduttrice. Potrebbe essere l’occasione giusta per ritrovare quel rapporto smarrito oltre 10 anni fa.

E’ arrivata dagli stati uniti anche Heater Parisi la showgirl potrebbe parlare anche del suo continuo battibecco con Lorella Cuccarini.

Senza ombra di dubbio Barbara D’Urso si lancerà in questa nuova avventura con il solito entusiasmo. I vertici Mediaset hanno deciso di puntare su quella che è una delle conduttrici di punta, che certamente non deluderà le aspettative.

Per scoprire cosa accadrà a Live Non è la D’Urso, quindi, non resta che sintonizzarsi questa sera 13 marzo, in prima serata, ovviamente su Canale 5